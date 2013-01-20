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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сарагоса
Вальядолид - Сарагоса: обзор матча 20 января 2013
Вальядолид
20.01.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
12'
Х. Гуэрра
74'
О. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сарагоса
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Х. Бараха
90'
76'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Ф. Сукулини
ГОЛ! 2:0!
О. Гонсалес
Пас отдал
К. Пенья
74'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
70'
Желтая карточка
Омар
64'
60'
Желтая карточка
Абрахам
45'
+2
Желтая карточка
Апоньо
45'
Желтая карточка
М. Ланцаро
31'
Замена
М. Ланцаро
️️️️
Г. Ловенс
28'
Замена
А. Арриазу Тарсикио
️️️️
Апоньо
Замена
Д. Ларссон
️️️️
П. Эберт
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
О. Гонсалес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Лоло
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
1
Фран Гонсалес
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Лукас Уилчез
ЦП
28
Агуадо Арриазу Тарсикио
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
3-2-4-1
25
Эрнандес
4
Валиенте
8
Бараха
2
Рукавина
17
Пенья
5
Серену
20
Эберт
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
24
Гуэрра
3-1-4-2
13
Роберто
12
Фернандес
22
Абрахам
4
Ловенс
77
Пинтер
32
Апоньо
18
Монтанье
4
Сукулини
26
Мовилья
80
Ориоль
9
Поштига
8
Бараха
10
Нейра
10
Нейра
8
Бараха
20
Эберт
12
Ларссон
12
Ларссон
20
Эберт
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
32
Апоньо
28
Тарсикио
28
Тарсикио
32
Апоньо
4
Ловенс
5
Ланцаро
5
Ланцаро
4
Ловенс
4
Сукулини
21
Аламо
21
Аламо
4
Сукулини
Остались в запасе
Вальядолид
Сарагоса
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Фран Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
Остались в запасе
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
1
Фран Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Вальядолид - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Соррилья
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