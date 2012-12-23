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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сарагоса
Атлетик - Сарагоса: обзор матча 23 декабря 2012
Атлетик
23.12.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
31'
Апоньо (П)
42'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сарагоса
85'
Замена
Х. Мари
️️️️
П. Монтанье
77'
Желтая карточка
С. Бабович
73'
Замена
С. Бабович
️️️️
Ф. Сукулини
70'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
В. Родригес
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Муньяин
69'
60'
Желтая карточка
П. Монтанье
Желтая карточка
А. Эррера
52'
Замена
И. Мартинес
️️️️
Й. Ортенече
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Э. Поштига
Пас отдал
Апоньо
34'
Желтая карточка
К. Сэпунару
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Апоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
16
Ибан Субиаурре
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сарагоса
13
Роберто
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Ромарик
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Ирайсос
16
Субиаурре
5
Экиза
14
Ляпорт
18
Ортенече
51
Ираола
21
Эррера
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
4-4-1-1
13
Роберто
22
Абрахам
22
Сэпунару
4
Ловенс
27
Гонсалес
32
Апоньо
18
Монтанье
4
Сукулини
26
Мовилья
8
Родригес
9
Поштига
18
Ортенече
26
Мартинес
26
Мартинес
18
Ортенече
10
Муньяин
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Муньяин
18
Монтанье
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Монтанье
4
Сукулини
10
Бабович
10
Бабович
4
Сукулини
8
Родригес
80
Ориоль
80
Ориоль
8
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Сарагоса
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес
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