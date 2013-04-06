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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сарагоса
Депортиво - Сарагоса: обзор матча 06 апреля 2013
Депортиво
06.04.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 2
Завершен
Сарагоса
11'
Б. Гама
41'
К. Марчена
56'
Абрахам (АГ)
16'
Э. Поштига (П)
35'
П. Монтанье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сарагоса
Замена
Айосе
️️️️
М. Пабло
87'
85'
Замена
А. Кармона Перес
️️️️
Родри
81'
Вторая желтая
Абрахам
77'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Ромарик
Замена
Д. Саломау
️️️️
Рики
74'
71'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Желтая карточка
К. Марчена
66'
62'
Замена
В. Родригес
️️️️
Э. Ориоль
Замена
З. Каштру
️️️️
А. Айтами
61'
Желтая карточка
Рики
57'
56'
Желтая карточка
Роберто
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Абрахам
56'
Желтая карточка
М. Пабло
47'
ГОЛ! 2:2!
К. Марчена
Пас отдал
А. Агилар
41'
40'
Желтая карточка
Абрахам
35'
ГОЛ! 1:2!
П. Монтанье
Пас отдал
Х. Мовилья
Желтая карточка
А. Агилар
34'
22'
Желтая карточка
К. Сэпунару
16'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Поштига
Желтая карточка
А. Айтами
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
28
Силвиу
24
Марчена
16
Айтами
19
Пабло
28
Домингес
16
Гама
21
Агилар
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
4-3-3
13
Роберто
4
Ловенс
27
Гонсалес
22
Абрахам
22
Сэпунару
18
Монтанье
26
Мовилья
5
Ромарик
15
Родри
80
Ориоль
9
Поштига
19
Пабло
21
Айосе
21
Айосе
19
Пабло
16
Айтами
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
16
Айтами
11
Рики
17
Саломау
17
Саломау
11
Рики
80
Ориоль
8
Родригес
8
Родригес
80
Ориоль
15
Родри
55
Кармона Перес
55
Кармона Перес
15
Родри
5
Ромарик
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
5
Ромарик
Остались в запасе
Депортиво
Сарагоса
1
Герман Люкс
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Статистика матча Депортиво - Сарагоса
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Риасор
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