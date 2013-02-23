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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Валенсия
Сарагоса - Валенсия: обзор матча 23 февраля 2013
Сарагоса
23.02.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
5'
Апоньо (П)
32'
Э. Поштига
36'
Жонас
69'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Валенсия
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
+1
Желтая карточка
П. Альколеа
88'
Желтая карточка
Э. Ориоль
86'
85'
Желтая карточка
Э. Банега
81'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Д. Альбельда
Замена
П. Альколеа
️️️️
Х. Мари
79'
Красная карточка
Л. Франко
77'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Р. Рочина
75'
69'
ГОЛ! 2:2!
Жонас
Пас отдал
В. Руис
64'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Р. Кошта
53'
Замена
Э. Банега
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Э. Поштига
52'
Замена
С. Бабович
️️️️
Апоньо
46'
Желтая карточка
Х. Мари
40'
38'
Желтая карточка
А. Сиссоко
36'
ГОЛ! 2:1!
Жонас
Пас отдал
А. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Апоньо
32'
24'
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Апоньо
5'
4'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Франко
22
Абрахам
4
Ловенс
27
Гонсалес
12
Фернандес
6
Хосе Мари
18
Монтанье
26
Мовилья
32
Апоньо
16
Рочина
9
Поштига
4-1-2-1-2
25
Алвес
20
Кошта
27
Перейра
4
Руис
26
Сиссоко
8
Фегули
10
Парехо
6
Альбельда
20
Каналес
17
Жонас
9
Сольдадо
6
Хосе Мари
1
Альколеа
1
Альколеа
6
Хосе Мари
32
Апоньо
10
Бабович
10
Бабович
32
Апоньо
16
Рочина
80
Ориоль
80
Ориоль
16
Рочина
20
Кошта
22
Матье
22
Матье
20
Кошта
20
Каналес
11
Банега
11
Банега
20
Каналес
6
Альбельда
16
Вальдес
16
Вальдес
6
Альбельда
Остались в запасе
Сарагоса
Валенсия
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
15
Родри
ЦФ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сарагоса - Валенсия
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Ромареда
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