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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Райо Вальекано
Сарагоса - Райо Вальекано: обзор матча 05 мая 2013
Сарагоса
05.05.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
26'
Апоньо (П)
50'
Родри
90+2'
Апоньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:0!
Апоньо
Пас отдал
Ромарик
90'
+2
Замена
Ромарик
️️️️
А. Пинтер
86'
Желтая карточка
Х. Мовилья
85'
Желтая карточка
К. Сэпунару
73'
Замена
Х. Мовилья
️️️️
Родри
72'
Желтая карточка
Р. Рочина
67'
67'
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Р. Рочина
️️️️
В. Родригес
61'
Желтая карточка
А. Пинтер
57'
56'
Желтая карточка
А. Гонсалес
56'
Замена
А. Переа
️️️️
Р. Трасоррас
52'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 2:0!
Родри
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Апоньо
26'
25'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
15
Родри
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
49
Адриан Сабальс
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Роберто
27
Гонсалес
22
Сэпунару
4
Ловенс
22
Абрахам
77
Пинтер
18
Монтанье
32
Апоньо
8
Родригес
9
Поштига
15
Родри
4-5-1
23
Рубен
23
Арбилья
5
Амат
21
Фигерас
20
Касадо
10
Пити
10
Трасоррас
10
Домингес
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
20
Васкес
77
Пинтер
5
Ромарик
5
Ромарик
77
Пинтер
15
Родри
26
Мовилья
26
Мовилья
15
Родри
8
Родригес
16
Рочина
16
Рочина
8
Родригес
10
Трасоррас
80
Переа
80
Переа
10
Трасоррас
20
Касадо
8
Гонсалес
8
Гонсалес
20
Касадо
20
Васкес
23
Тамудо
23
Тамудо
20
Васкес
Остались в запасе
Сарагоса
Райо Вальекано
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
49
Адриан Сабальс
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Остались в запасе
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
49
Адриан Сабальс
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Статистика матча Сарагоса - Райо Вальекано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Ромареда
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