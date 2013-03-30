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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал
Сарагоса - Реал: обзор матча 30 марта 2013
Сарагоса
30.03.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Реал
6'
Родри
38'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал
Желтая карточка
А. Гонсалес
86'
Замена
Л. Уилчез
️️️️
Э. Ориоль
83'
72'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
В. Родригес
️️️️
Родри
63'
60'
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
60'
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Арбелоа
60'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Родри
59'
56'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Ромарик
️️️️
Апоньо
53'
Травма
Апоньо
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Г. Ловенс
12'
11'
Желтая карточка
Л. Модрич
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Апоньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
(К)
ВР
22
Абрахам
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ОП
32
Апоньо
ОП
15
Родри
ЦП
80
Эду Ориоль
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
5
Ромарик
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Роберто
22
Абрахам
27
Гонсалес
4
Ловенс
22
Сэпунару
26
Мовилья
32
Апоньо
15
Родри
18
Монтанье
80
Ориоль
9
Поштига
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
2
Эссьен
10
Модрич
7
Кальехон
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
80
Ориоль
18
Уилчез
18
Уилчез
80
Ориоль
15
Родри
8
Родригес
8
Родригес
15
Родри
32
Апоньо
5
Ромарик
5
Ромарик
32
Апоньо
5
Арбелоа
28
Хедира
28
Хедира
5
Арбелоа
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
Остались в запасе
Сарагоса
Реал
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сарагоса - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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