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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сарагоса
Малага - Сарагоса: обзор матча 03 февраля 2013
Малага
03.02.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
23'
Иско (П)
13'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сарагоса
90'
+2
Замена
А. Пинтер
️️️️
Э. Поштига
90'
+1
Вторая желтая
Х. Мари
82'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Ж. Баптиста
82'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
80'
74'
Замена
Р. Рочина
️️️️
В. Родригес
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Р. Санта Крус
69'
Желтая карточка
Велигтон
68'
64'
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
Х. Савиола
️️️️
Хоакин
59'
Желтая карточка
Ф. Портильо
55'
40'
Желтая карточка
Абрахам
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Иско
23'
22'
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
С. Санчес
️️️️
Элизеу
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Х. Мануэль Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
15
Родри
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
14
Лугано
3
Велигтон
18
Гамес
28
Тулалан
4
Камачо
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
24
Санта Крус
4-1-3-1-1
13
Роберто
12
Фернандес
22
Абрахам
3
Паредес
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
26
Мовилья
18
Монтанье
32
Апоньо
8
Родригес
9
Поштига
19
Элизеу
20
Санчес
20
Санчес
19
Элизеу
17
Хоакин
16
Савиола
16
Савиола
17
Хоакин
24
Санта Крус
10
Баптиста
10
Баптиста
24
Санта Крус
9
Поштига
77
Пинтер
77
Пинтер
9
Поштига
8
Родригес
16
Рочина
16
Рочина
8
Родригес
Остались в запасе
Малага
Сарагоса
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
15
Родри
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
15
Родри
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Статистика матча Малага - Сарагоса
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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