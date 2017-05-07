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Мигель Де лас Куэвас
Статистика
Мигель Де лас Куэвас - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1986 (40)
#10 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
28
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4 : 1
07.05.2017
Осасуна
32' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2 : 2
30.04.2017
Депортиво
77' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
7 : 1
26.04.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
75' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
3 : 0
15.04.2017
Осасуна
57' - 90'
90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2 : 1
09.04.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Алавес
0 : 1
05.04.2017
Осасуна
1' - 69'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
01.04.2017
Атлетик
1' - 71'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
18.03.2017
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 1
13.03.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
5 : 2
05.03.2017
Осасуна
1' - 73'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1 : 4
01.03.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
19.02.2017
Осасуна
1' - 69'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
05.02.2017
Осасуна
1' - 64'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
76' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3 : 3
09.01.2017
Валенсия
75' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
18.12.2016
Осасуна
1' - 72'
52'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 3
10.12.2016
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
73' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
1' - 57'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 1
30.10.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
1' - 79'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
0 : 0
18.09.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
1' - 71'
64'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
1' - 90'
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