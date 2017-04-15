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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 15 апреля 2017
Атлетико
15.04.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
30'
Я. Карраско
47'
Я. Карраско
61'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
90'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Пенальти не реализован!
Т. Парти
90'
89'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
Пенальти не реализован!
Я. Карраско
89'
87'
Желтая карточка
С. Сиригу
77'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
А. Черчи
️️️️
Н. Гайтан
76'
Замена
Тиагу
️️️️
Ф. Торрес
72'
Замена
С. Савич
️️️️
Ф. Луис
67'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Луис
Пас отдал
А. Корреа
61'
57'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
М. Олавиде
57'
Замена
А. Бунюэль
️️️️
К. Клер
54'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 2:0!
Я. Карраско
Пас отдал
Н. Гайтан
47'
43'
Желтая карточка
К. Кодро
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
Ф. Луис
30'
Желтая карточка
Х. Хименес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
20
Хуанфран
18
Парти
10
Гайтан
10
Карраско
10
Корреа
9
Торрес
4-1-2-1-2
46
Сиригу
18
Клер
5
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
29
Фуэнтес
6
Ойер
35
Олавиде
23
Чаушич
7
Беренгер
19
Кодро
11
Леон
16
Луис
15
Савич
15
Савич
16
Луис
9
Торрес
5
Тиагу
5
Тиагу
9
Торрес
10
Гайтан
7
Черчи
7
Черчи
10
Гайтан
18
Клер
34
Бунюэль
34
Бунюэль
18
Клер
35
Олавиде
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
35
Олавиде
6
Тьенса Нуньес
10
Торрес
10
Торрес
6
Тьенса Нуньес
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
99
Андре Морейра
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Наужет Перес
ВР
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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