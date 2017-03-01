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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 01 марта 2017
Осасуна
01.03.2017, среда, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 4
Завершен
Вильярреал
64'
Р. Торрес (П)
2'
Р. Сориано
27'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вильярреал
84'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
С. Бакамбу
Замена
К. Кодро
️️️️
О. Риера
79'
Желтая карточка
С. Леон
78'
Желтая карточка
Р. Торрес
77'
Замена
А. Бунюэль
️️️️
К. Клер
76'
72'
Желтая карточка
Р. Сориано
68'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Сольдадо
66'
Замена
В. Руис
️️️️
Х. Коста
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Торрес
64'
Замена
М. Олавиде
️️️️
И. Гарсия
60'
36'
Желтая карточка
А. Рукавина
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Сольдадо
26'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Беренгер
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЛП
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
3-1-2-2-2
46
Сиригу
18
Клер
15
Гарсия
22
Вуядинович
6
Ойер
23
Чаушич
20
Гарсия
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
11
Леон
4-1-3-2
1
Андрес
2
Рукавина
37
Мусаккио
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Сориано
9
Сольдадо
94
Бакамбу
18
Клер
34
Бунюэль
34
Бунюэль
18
Клер
20
Гарсия
35
Олавиде
35
Олавиде
20
Гарсия
21
Риера
19
Кодро
19
Кодро
21
Риера
9
Сольдадо
19
Борре
19
Борре
9
Сольдадо
24
Коста
4
Руис
4
Руис
24
Коста
94
Бакамбу
70
Кастильехо
70
Кастильехо
94
Бакамбу
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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