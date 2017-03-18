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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 18 марта 2017
Бетис
18.03.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
4'
Р. Наварро
28'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Осасуна
Замена
Петрос
️️️️
Д. Себальос
88'
Замена
Р. Донк
️️️️
Р. Пардо
82'
75'
Замена
О. Риера
️️️️
С. Леон
75'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Р. Торрес
70'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
Ф. Мерида
Замена
Хоакин
️️️️
Р. Кастро
66'
60'
Желтая карточка
А. Бунюэль
51'
Желтая карточка
Ф. Мерида
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Р. Наварро
28'
7'
Желтая карточка
К. Кодро
ГОЛ! 1:0!
Р. Наварро
Пас отдал
А. Манди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хайме
ПП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-2-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Манди
14
Тошка
12
Наварро
2
Пеццелла
14
Пардо
25
Себальос
5
Брашанац
24
Кастро
19
Санабрия
3-2-2-1-2
46
Сиригу
34
Бунюэль
22
Вуядинович
18
Клер
24
Лоэ
6
Ойер
9
Хайме
8
Мерида
10
Торрес
19
Кодро
11
Леон
14
Пардо
4
Донк
4
Донк
14
Пардо
25
Себальос
6
Петрос
6
Петрос
25
Себальос
24
Кастро
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Кастро
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
8
Мерида
23
Чаушич
23
Чаушич
8
Мерида
11
Леон
21
Риера
21
Риера
11
Леон
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Бетис - Осасуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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