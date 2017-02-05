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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 05 февраля 2017
Реал Сосьедад
05.02.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
62'
Р. Навас
72'
К. Вела
77'
Хуанми
25'
К. Кодро
79'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Торрес
79'
ГОЛ! 3:2!
С. Леон
Пас отдал
Г. Чаушич
78'
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
77'
ГОЛ! 3:1!
Хуанми
Пас отдал
В. Жозе
77'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
Пас отдал
М. Оярсабаль
72'
71'
Замена
С. Леон
️️️️
К. Кодро
64'
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:1!
Р. Навас
62'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Э. Гранеро
56'
50'
Желтая карточка
Г. Чаушич
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Кодро
Пас отдал
Т. Боннин
Желтая карточка
Ю. Бершиче
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
6
Элустондо
16
Навас
20
Одриосола
23
Гранеро
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-1-2-1-2
46
Сиригу
30
Боннин
15
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
18
Клер
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
23
Чаушич
7
Беренгер
19
Кодро
97
Ривьер
23
Гранеро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Гранеро
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
97
Ривьер
9
Хайме
9
Хайме
97
Ривьер
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
19
Кодро
11
Леон
11
Леон
19
Кодро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
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