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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 27 августа 2016
Осасуна
27.08.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
45+2'
Хуанми
81'
У. Гарсия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
83'
Замена
М. Бергара
️️️️
М. Оярсабаль
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
У. Гарсия
Замена
К. Кодро
️️️️
Хайме
74'
66'
Желтая карточка
М. Гонсалес
66'
Замена
К. Вела
️️️️
Хуанми
Замена
С. Леон
️️️️
О. Риера
63'
57'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Сальдуа
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
М. Оярсабаль
Желтая карточка
У. Гарсия
23'
Желтая карточка
М. Фланьо
20'
Замена
А. Бунюэль
️️️️
Х. Фланьо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-3-3-1
13
Перес
2
Фланьо
5
Гарсия
15
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
4
Фланьо
8
Мерида
10
Де лас Куэвас
9
Хайме
21
Риера
4-3-2-1
28
Рульи
2
Сальдуа
3
Гонсалес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
10
Прието
14
Пардо
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
7
Хуанми
2
Фланьо
34
Бунюэль
34
Бунюэль
2
Фланьо
9
Хайме
19
Кодро
19
Кодро
9
Хайме
21
Риера
11
Леон
11
Леон
21
Риера
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Сальдуа
21
Оярсабаль
5
Бергара
5
Бергара
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
10
Вела
7
Хуанми
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
0
Марио Фернандес
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Энрике Мартин
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
24
Давид Конча
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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