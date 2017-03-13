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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эйбар
Осасуна - Эйбар: обзор матча 13 марта 2017
Осасуна
13.03.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
79'
К. Кодро
72'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эйбар
89'
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Р. Лоэ
89'
87'
Замена
К. Ривера
️️️️
Д. Гарсия
84'
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
Хайме
82'
Замена
О. Риера
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
82'
81'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 1:1!
К. Кодро
Пас отдал
Хайме
79'
Замена
К. Клер
️️️️
С. Леон
74'
72'
Замена
Кике
️️️️
А. Гонсалес
72'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
А. Капа
70'
Желтая карточка
Д. Гарсия
63'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Г. Чаушич
63'
Желтая карточка
Р. Торрес
48'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Горан Чаушич
ПП
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Кике
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
29
Фуэнтес
22
Вуядинович
34
Бунюэль
24
Лоэ
6
Ойер
9
Хайме
23
Чаушич
10
Торрес
19
Кодро
11
Леон
4-2-3-1
13
Родригес
2
Капа
4
Рамис
24
Лежен
23
Арбилья
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Леон
8
Гонсалес
14
Инуи
9
Энрих
11
Леон
18
Клер
18
Клер
11
Леон
23
Чаушич
8
Мерида
8
Мерида
23
Чаушич
29
Фуэнтес
21
Риера
21
Риера
29
Фуэнтес
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
14
Дани Гарсия
17
Ривера
17
Ривера
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
19
Кике
19
Кике
8
Гонсалес
Остались в запасе
Осасуна
Эйбар
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Петар Васильевич
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Эйбар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эль Садар
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