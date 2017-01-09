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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 09 января 2017
Осасуна
09.01.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
3 : 3
Завершен
Валенсия
7'
О. Риера
62'
Р. Торрес
90+2'
К. Клер
2'
М. Эль-Хаддади
45+1'
О. Риера (АГ)
73'
М. Монтойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Э. Перес
ГОЛ! 3:3!
К. Клер
Пас отдал
Хайме
90'
+2
89'
Замена
Сито
️️️️
М. Эль-Хаддади
88'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
86'
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
Желтая карточка
Ойер
80'
Замена
Хайме
️️️️
О. Риера
80'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Леон
80'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Р. Торрес
75'
73'
ГОЛ! 2:3!
М. Монтойя
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
71'
Замена
Нани
️️️️
Родриго
ГОЛ! 2:2!
Р. Торрес
Пас отдал
И. Маркес
62'
46'
Замена
А. Латорре
️️️️
Г. Сикейра
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
О. Риера
41'
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
И. Маркес
38'
24'
Желтая карточка
Д. Парехо
9'
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:1!
О. Риера
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Г. Сикейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Горан Чаушич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
18
Карлос Солер
АП
10
Даниэль Парехо
ПП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
36
Антонио Отегуи
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
3-1-1-3-2
0
Фернандес
18
Клер
4
Маркес
15
Гарсия
6
Ойер
20
Гарсия
10
Торрес
23
Чаушич
7
Беренгер
11
Леон
21
Риера
4-2-1-3
25
Алвес
33
Монтойя
4
Суарес
5
Мангала
6
Сикейра
10
Парехо
33
Перес
18
Солер
19
Родриго
77
Мина
16
Эль-Хаддади
21
Риера
9
Хайме
9
Хайме
21
Риера
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
11
Леон
19
Кодро
19
Кодро
11
Леон
16
Эль-Хаддади
40
Сито
40
Сито
16
Эль-Хаддади
6
Сикейра
3
Латорре
3
Латорре
6
Сикейра
19
Родриго
17
Нани
17
Нани
19
Родриго
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Осасуна - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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