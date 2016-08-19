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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Осасуна
Малага - Осасуна: обзор матча 19 августа 2016
Малага
19.08.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
56'
Хуанпи
85'
Ф. Мерида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Осасуна
Желтая карточка
Хуанпи
90'
+4
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мерида
Пас отдал
О. Риера
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Рамирес
78'
77'
Замена
Хайме
️️️️
К. Кодро
73'
Желтая карточка
А. Бунюэль
71'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
З. Кузманович
️️️️
Джони
71'
68'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Хуанпи
Пас отдал
Джони
56'
49'
Замена
А. Бунюэль
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
Замена
Шарлес
️️️️
Кеко
46'
Желтая карточка
Кеко
40'
17'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
4-3-2-1
13
Камени
16
Росалес
3
Льоренте
26
Коне
16
Рикка
20
Кеко
36
Ресио
4
Камачо
24
Джони
10
Хуанпи
19
Рамирес
3-3-2-2
13
Перес
2
Фланьо
5
Гарсия
15
Гарсия
4
Фланьо
6
Ойер
29
Фуэнтес
6
Тьенса Нуньес
10
Де лас Куэвас
19
Кодро
21
Риера
24
Джони
8
Кузманович
8
Кузманович
24
Джони
19
Рамирес
5
Кастро
5
Кастро
19
Рамирес
20
Кеко
19
Шарлес
19
Шарлес
20
Кеко
29
Фуэнтес
34
Бунюэль
34
Бунюэль
29
Фуэнтес
19
Кодро
9
Хайме
9
Хайме
19
Кодро
6
Тьенса Нуньес
8
Мерида
8
Мерида
6
Тьенса Нуньес
Остались в запасе
Малага
Осасуна
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
Статистика матча Малага - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Ла Росаледа
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