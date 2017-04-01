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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 01 апреля 2017
Осасуна
01.04.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
79'
С. Леон
12'
А. Адурис
44'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
84'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
К. Клер
82'
Замена
М. Олавиде
️️️️
А. Бунюэль
82'
79'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:2!
С. Леон
79'
Замена
А. Беренгер
️️️️
М. Де лас Куэвас
71'
69'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Муньяин
Замена
С. Леон
️️️️
О. Риера
66'
61'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ойер
60'
44'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
Желтая карточка
Ф. Мерида
36'
34'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
О. Риера
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
34
Айтор Бунюэль
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
3-1-3-1-2
46
Сиригу
18
Клер
5
Гарсия
15
Гарсия
6
Ойер
8
Мерида
23
Чаушич
34
Бунюэль
10
Де лас Куэвас
97
Ривьер
21
Риера
4-2-2-2
13
Кепа
18
де Маркос
14
Ляпорт
2
Боведа
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
10
Де лас Куэвас
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Де лас Куэвас
34
Бунюэль
35
Олавиде
35
Олавиде
34
Бунюэль
21
Риера
11
Леон
11
Леон
21
Риера
10
Муньяин
15
Леке
15
Леке
10
Муньяин
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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