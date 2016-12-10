Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 10 декабря 2016
Осасуна
10.12.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
59'
Л. Суарес
73'
Л. Месси
90+2'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
Р. Торрес
84'
76'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Гомеш
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
К. Кодро
️️️️
О. Риера
70'
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Туран
Замена
Т. Боннин
️️️️
Ойер
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
И. Маркес
52'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Фланьо
46'
Желтая карточка
Ойер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Перес
18
Клер
4
Маркес
4
Фланьо
6
Ойер
23
Чаушич
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
11
Леон
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
20
Гомеш
10
Месси
9
Суарес
66
Туран
4
Фланьо
5
Гарсия
5
Гарсия
4
Фланьо
6
Ойер
30
Боннин
30
Боннин
6
Ойер
21
Риера
19
Кодро
19
Кодро
21
Риера
20
Гомеш
12
Рафинья
12
Рафинья
20
Гомеш
66
Туран
4
Суарес
4
Суарес
66
Туран
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Осасуна - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Барселона
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+