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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 26 апреля 2017
Барселона
26.04.2017, среда, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
7 : 1
Завершен
Осасуна
12'
Л. Месси
30'
А. Гомеш
56'
А. Гомеш
61'
Л. Месси
64'
П. Алькасер
67'
Х. Маскерано (П)
86'
П. Алькасер
48'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
ГОЛ! 7:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Суарес
86'
79'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
Ф. Мерида
73'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Леон
72'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Хайме
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Х. Маскерано
67'
ГОЛ! 5:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Х. Маскерано
64'
Замена
К. Аленья
️️️️
Л. Месси
63'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
61'
ГОЛ! 3:1!
А. Гомеш
56'
48'
ГОЛ! 2:1!
Р. Торрес
ГОЛ! 2:0!
А. Гомеш
Пас отдал
И. Ракитич
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Андре Гомеш
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
АП
9
Хайме
ПП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
66
Туран
11
Ракитич
20
Гомеш
4
Суарес
10
Месси
9
Алькасер
3-1-3-2-1
46
Сиригу
34
Бунюэль
37
Мондрагон
29
Фуэнтес
6
Ойер
9
Хайме
8
Мерида
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
6
Тьенса Нуньес
11
Леон
10
Месси
10
Аленья
10
Аленья
10
Месси
9
Хайме
35
Олавиде
35
Олавиде
9
Хайме
8
Мерида
23
Чаушич
23
Чаушич
8
Мерида
11
Леон
19
Кодро
19
Кодро
11
Леон
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
11
Энрике Барха
ПВ
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Барселона - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Камп Ноу
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