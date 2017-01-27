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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 27 января 2017
Осасуна
27.01.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Малага
76'
Г. Чаушич
79'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Замена
Хайме
️️️️
С. Леон
83'
79'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
М. Сантос
79'
ГОЛ! 1:1!
И. Камачо
Пас отдал
Л. Эрнандес
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Р. Торрес
76'
ГОЛ! 1:0!
Г. Чаушич
Пас отдал
К. Кодро
76'
55'
Замена
Кеко
️️️️
Хуанпи
45'
Замена
Шарлес
️️️️
Ресио
Замена
К. Кодро
️️️️
О. Риера
45'
Желтая карточка
М. Фернандес
19'
19'
Пенальти не реализован!
М. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Осасуна
25
Альваро Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
3-1-2-2-2
0
Фернандес
18
Клер
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Ойер
23
Чаушич
20
Гарсия
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
11
Леон
3-4-2-1
13
Камени
16
Росалес
23
Эрнандес
2
Демичелис
4
Камачо
5
Кастро
27
Хуанкар
36
Ресио
10
Хуанпи
8
Форнальс
27
Сантос
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
11
Леон
9
Хайме
9
Хайме
11
Леон
21
Риера
19
Кодро
19
Кодро
21
Риера
27
Сантос
10
Онтиверос
10
Онтиверос
27
Сантос
10
Хуанпи
20
Кеко
20
Кеко
10
Хуанпи
36
Ресио
19
Шарлес
19
Шарлес
36
Ресио
Остались в запасе
Осасуна
Малага
25
Альваро Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Осасуна - Малага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Садар
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