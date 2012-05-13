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Маркос Сенна
Статистика
Маркос Сенна - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1976 (50), Сан-Паулу
#19 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Испания | Бразилия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
30
5
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
0 : 1
13.05.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
2 : 3
01.05.2012
Вильярреал
1' - 62'
43'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
22.04.2012
Вильярреал
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
12.04.2012
Малага
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
0 : 0
01.04.2012
Эспаньол
1' - 67'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 2
25.03.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 1
22.03.2012
Реал
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 0
18.03.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
12.03.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
04.03.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
2 : 2
26.02.2012
Атлетик
1' - 90'
10'
18'
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4 : 0
19.02.2012
Вильярреал
1' - 90'
16'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
3 : 1
12.02.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 0
29.01.2012
Барселона
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
3 : 0
23.01.2012
Спортинг
1' - 78'
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
3 : 0
15.01.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2 : 2
08.01.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
1' - 82'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
2 : 1
28.11.2011
Вильярреал
68' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
19.11.2011
Бетис
89' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
29.10.2011
Райо Вальекано
1' - 49'
39'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
3 : 0
26.10.2011
Вильярреал
76' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 3
23.10.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 0
15.10.2011
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2 : 2
01.10.2011
Сарагоса
81' - 90'
84'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
24.09.2011
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
20.09.2011
Мальорка
63' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 0
17.09.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
5 : 0
29.08.2011
Вильярреал
56' - 90'
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