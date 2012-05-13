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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 13 мая 2012
Вильярреал
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
88'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
+1
Замена
А. Домингес
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Нилмар
️️️️
М. Гаспар
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Диего
Замена
М. Суарес
️️️️
Хуанфран
Замена
М. Вакасо
️️️️
Э. Перес
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Коке
️️️️
Габи
Замена
А. Лопес
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦП
21
Бруно
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
19
Маркос Сенна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЛВ
14
Габи
ЦП
20
Адриан
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
АП
10
Диего
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
9
Педро Мартин
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
24
Коста
2
Гаспар
37
Мусаккио
25
Сапата
24
Марчена
30
Перес
21
Бруно
6
Валеро
19
Сенна
15
Рубен
4-2-3-1
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
14
Габи
20
Адриан
10
Диего
11
Сальвио
5
Тиагу
9
Фалькао
24
Марчена
6
Лопес
6
Лопес
24
Марчена
30
Перес
22
Вакасо
22
Вакасо
30
Перес
2
Гаспар
7
Нилмар
7
Нилмар
2
Гаспар
20
Хуанфран
4
Суарес
4
Суарес
20
Хуанфран
9
Фалькао
18
Домингес
18
Домингес
9
Фалькао
14
Габи
6
Коке
6
Коке
14
Габи
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Кани
ПП
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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