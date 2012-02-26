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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 26 февраля 2012
Вильярреал
26.02.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
10'
М. Сенна
68'
Нилмар
62'
Ф. Льоренте
66'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Мартинуччо
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Б. Экиза
️️️️
М. Сан Хосе
ГОЛ! 2:2!
Нилмар
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:2!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Итурраспе
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
И. Перес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Лопес
Замена
Нилмар
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
М. Сенна
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Сенна
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
27
Давид Лопес
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Йон Ортенече
ЦП
23
Гаиcка Токеро
АП
14
Маркель Сусаета
АП
21
Иньиго Перес
ПП
8
Андер Итурраспе
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
25
Сапата
2
Гонсало
6
Лопес
21
Бруно
6
Валеро
19
Сенна
8
Кани
23
Мартинуччо
15
Рубен
2-1-4-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
27
Лопес
88
Мартинес
21
Перес
21
Эррера
18
Ортенече
12
Сан Хосе
23
Токеро
14
Сусаета
8
Итурраспе
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
23
Мартинуччо
30
Перес
30
Перес
23
Мартинуччо
15
Рубен
7
Нилмар
7
Нилмар
15
Рубен
12
Сан Хосе
5
Экиза
5
Экиза
12
Сан Хосе
27
Лопес
12
Льоренте
12
Льоренте
27
Лопес
23
Токеро
11
Гомес
11
Гомес
23
Токеро
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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