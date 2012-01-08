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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 08 января 2012
Вильярреал
08.01.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
14'
М. Рубен
18'
Гонсало
41'
С. Фегули
87'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
ГОЛ! 2:2!
А. Адурис
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Нилмар
Замена
Ф. Лежен
️️️️
Гонсало
Замена
А. Адурис
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
Л. Мигел
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 2:1!
С. Фегули
Пас отдал
Л. Мигел
Желтая карточка
Х. Ориоль
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Жонас
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 2:0!
Гонсало
Пас отдал
Б. Валеро
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Пас отдал
Нилмар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
25
Сапата
2
Гонсало
6
Лопес
8
Кани
19
Сенна
21
Бруно
6
Валеро
7
Нилмар
15
Рубен
4-1-2-2-1
25
Алвес
23
Мигел
4
Руис
23
Рами
18
Альба
8
Фегули
5
Топал
11
Банега
17
Жонас
22
Матье
9
Сольдадо
2
Гонсало
24
Лежен
24
Лежен
2
Гонсало
7
Нилмар
17
Камуньяс
17
Камуньяс
7
Нилмар
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
22
Матье
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Матье
8
Фегули
20
Адурис
20
Адурис
8
Фегули
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 20:55 (прямая)
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