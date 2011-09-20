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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 20 сентября 2011
Вильярреал
20.09.2011, вторник, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
8'
Д. Росси
52'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Мальорка
Желтая карточка
Чико
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Иенага
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Альфаро
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
М. Сенна
️️️️
Кани
ГОЛ! 2:0!
Нилмар
Пас отдал
Б. Валеро
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Мануэль Катала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
25
Сапата
2
Гаспар
18
Де Гузман
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
15
Чико
4
Рамис
15
Касерес
8
Техера
17
Пина
12
Тиссоне
14
Иенага
11
Касадесус
10
Нсуе
6
Валеро
17
Камуньяс
17
Камуньяс
6
Валеро
8
Кани
19
Сенна
19
Сенна
8
Кани
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
14
Иенага
5
Кастро
5
Кастро
14
Иенага
12
Тиссоне
20
Альфаро
20
Альфаро
12
Тиссоне
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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