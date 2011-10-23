Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 23 октября 2011
Вильярреал
23.10.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
0 : 3
Завершен
Леванте
16'
Х.
43'
Х.
58'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
Замена
К. Аранда
️️️️
А. Коне
Замена
П. Лопес
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
М. Рубен
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
Х. Торрес
Замена
М. Гаспар
️️️️
Э. Перес
Замена
Х. Бордас
️️️️
Кани
ГОЛ! 0:3!
А. Коне
Пас отдал
Х. Баркеро
Замена
М. Рубен
️️️️
К. Марчена
ГОЛ! 0:2!
Х.
Пас отдал
А. Коне
Желтая карточка
Х. Торрес
16'
ГОЛ! 0:1!
Х.
Пас отдал
Вальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Херард Бордас
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
24
Марчена
2
Гонсало
25
Сапата
18
Де Гузман
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
25
Росси
30
Перес
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
8
Кани
9
Бордас
9
Бордас
8
Кани
30
Перес
2
Гаспар
2
Гаспар
30
Перес
24
Марчена
15
Рубен
15
Рубен
24
Марчена
23
Вальдо
19
Лопес
19
Лопес
23
Вальдо
25
Торрес
15
Фаринос
15
Фаринос
25
Торрес
2
Коне
7
Аранда
7
Аранда
2
Коне
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Вильярреал - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Леванте
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+