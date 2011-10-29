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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 29 октября 2011
Вильярреал
29.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
20'
Бруно
67'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
Желтая карточка
Мичу
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Тито
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
К. Сапата
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Замена
Э. Перес
️️️️
М. Рубен
Замена
М. Гаспар
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Х. Фуэго
Пенальти не реализован!
М. Сенна
Желтая карточка
Пити
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Замена
Коке
️️️️
Р. Тамудо
20'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
ГОЛ! 1:0!
Бруно
Пас отдал
Б. Валеро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Херард Бордас
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
4-5-1
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
2
Гонсало
25
Сапата
6
Валеро
18
Де Гузман
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
15
Рубен
4-3-3
1
Кобеньо
2
Тито
14
Аррибас
21
Фигерас
20
Касадо
10
Пити
26
Мовилья
18
Фуэго
25
Мичу
23
Тамудо
7
Бангура
19
Сенна
2
Гаспар
2
Гаспар
19
Сенна
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
15
Рубен
30
Перес
30
Перес
15
Рубен
23
Тамудо
9
Коке
9
Коке
23
Тамудо
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
2
Тито
22
Пачеко
22
Пачеко
2
Тито
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
9
Херард Бордас
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
Остались в запасе
9
Херард Бордас
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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