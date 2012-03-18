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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 18 марта 2012
Леванте
18.03.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
90+3'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
ГОЛ! 1:0!
Х. Торрес
+3
+1
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Нилмар
Вторая желтая
К. Марчена
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Нилмар
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Геззаль
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Мартинуччо
Желтая карточка
А. Мартинуччо
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
В. Иборра
Замена
К. Марчена
️️️️
Г. Кастеллани
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
+1
Желтая карточка
Г. Кастеллани
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Вальдо
14'
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
22
Кабрал
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
9
Баркеро
23
Вальдо
5
Геззаль
2
Коне
4-3-3
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
25
Сапата
3
Ориоль
9
Кастеллани
21
Бруно
19
Сенна
23
Мартинуччо
7
Нилмар
15
Рубен
10
Иборра
15
Фаринос
15
Фаринос
10
Иборра
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
5
Геззаль
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
5
Геззаль
9
Кастеллани
24
Марчена
24
Марчена
9
Кастеллани
7
Нилмар
17
Камуньяс
17
Камуньяс
7
Нилмар
23
Мартинуччо
30
Перес
30
Перес
23
Мартинуччо
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Сесар Санчес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Статистика матча Леванте - Вильярреал
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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