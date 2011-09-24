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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 24 сентября 2011
Атлетик
24.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
43'
И. Габилондо
53'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Муньяин
Вторая желтая
Б. Экиза
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Б. Валеро
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 1:1!
Нилмар
Желтая карточка
Б. Экиза
ГОЛ! 1:0!
И. Габилондо
Пас отдал
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
5
Экиза
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
37
Мусаккио
2
Гонсало
21
Катала
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
10
Муньяин
8
Итурраспе
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
11
Габилондо
23
Токеро
23
Токеро
11
Габилондо
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
6
Валеро
18
Де Гузман
18
Де Гузман
6
Валеро
25
Росси
15
Рубен
15
Рубен
25
Росси
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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