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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 19 февраля 2012
Мальорка
19.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
41'
В. Касадесус
52'
Х. Луис Марти
65'
В. Касадесус
67'
Х. Карлос Нуньеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
К. Марчена
️️️️
М. Рубен
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Кани
ГОЛ! 4:0!
Х. Карлос Нуньеш
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 3:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Марти
Пас отдал
Т. Хемед
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
Х. Камуньяс
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
М. Креспи
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
16'
Желтая карточка
М. Сенна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Креспи
12
Тиссоне
5
Кастро
7
Перейра
19
Марти
11
Касадесус
10
Хемед
4-5-1
13
Лопес
2
Гаспар
2
Гонсало
37
Мусаккио
3
Ориоль
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
6
Валеро
17
Камуньяс
15
Рубен
8
Кани
9
Кастеллани
9
Кастеллани
8
Кани
15
Рубен
24
Марчена
24
Марчена
15
Рубен
17
Камуньяс
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
17
Камуньяс
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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