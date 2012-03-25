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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 25 марта 2012
Райо Вальекано
25.03.2012, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
29'
М. Рубен
85'
А. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
ГОЛ! 0:2!
А. Лопес
Пас отдал
М. Рубен
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
Б. Валеро
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Замена
Х. Мовилья
️️️️
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
А. Аррибас
Пенальти не реализован!
М. Рубен
Замена
А. Лопес
️️️️
Нилмар
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Пити
Замена
Л. Бангура
️️️️
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 0:1!
М. Рубен
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
АП
25
Мичу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жоэль
20
Касадо
4
Лабака
14
Аррибас
2
Тито
18
Фуэго
10
Трасоррас
23
Арментерос
10
Пити
19
Коста
25
Мичу
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
25
Сапата
37
Мусаккио
3
Ориоль
6
Валеро
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
7
Нилмар
15
Рубен
10
Трасоррас
26
Мовилья
26
Мовилья
10
Трасоррас
20
Касадо
7
Бангура
7
Бангура
20
Касадо
10
Пити
23
Тамудо
23
Тамудо
10
Пити
7
Нилмар
6
Лопес
6
Лопес
7
Нилмар
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
6
Валеро
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
6
Валеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
28
Диего Бенито
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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