Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Иван Горанов - статистика

Ботев Враца
10 июня 1992 (34), Велинград
#4 | Нападающий
180 см
Болгария
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Дунав
2 : 2
19.09.2026
Ботев Враца
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
Ботев Враца
0 : 0
13.09.2026
Левски
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Септември
2 : 3
04.09.2026
Ботев Враца
1' - 90'
28'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Арда
2 : 0
31.08.2026
Ботев Враца
1' - 90'
57'
Болгария. Первая лига, 6 тур
Ботев Враца
1 : 0
24.08.2026
Ботев
1' - 90'
31'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС Ламия
17
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 21 тур
Панатинаикос
2 : 0
05.02.2023
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Левадиакос
0 : 0
22.01.2023
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
1 : 1
14.01.2023
Атромитос
1' - 81'
71'
81'
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАС Ламия
0 : 3
07.01.2023
ПАОК
46' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
3 : 0
04.01.2023
ПАС Ламия
1' - 46'
Греция. Суперлига, 15 тур
ПАС Ламия
1 : 1
29.12.2022
ПАС
1' - 90'
35'
Греция. Суперлига, 14 тур
АЕК
3 : 0
21.12.2022
ПАС Ламия
1' - 84'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС Ламия
1 : 3
13.11.2022
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
5 : 0
08.11.2022
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАС Ламия
2 : 2
05.11.2022
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
2 : 0
30.10.2022
ПАС Ламия
1' - 86'
Греция. Суперлига, 9 тур
ОФИ
0 : 0
24.10.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
0 : 2
16.10.2022
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2022
Левадиакос
1' - 90'
84'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
0 : 0
17.09.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
1 : 0
12.09.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 0
03.09.2022
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 1
27.08.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАС Ламия
0 : 3
20.08.2022
АЕК
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+