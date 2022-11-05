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    Иван Горанов - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Горанов
    Команда Берое
    Состав Основной
    Родной город Велинград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 17 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    22.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 1' -81' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    71' 81'
    07.01.2023 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    04.01.2023 1' -46' Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    35'
    21.12.2022 1' -84' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    30.10.2022 1' -86' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.10.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    84'
    17.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.09.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    27.08.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.08.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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