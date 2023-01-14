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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Атромитос
ПАС Ламия - Атромитос: обзор матча 14 января 2023
ПАС Ламия
14.01.2023, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
8'
Д. Ротариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Атромитос
90'
+1
Желтая карточка
Я. Айкономидис
89'
Желтая карточка
В. Кечрида
Замена
Д. Симон
️️️️
Н. Вергос
84'
Вторая желтая
И. Горанов
81'
79'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
79'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
А. Эрлингмарк
79'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
С. Фридьоунссон
74'
Желтая карточка
Л. Де Бок
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
Д. Бехарано
74'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
К. Нуньес
74'
Желтая карточка
И. Горанов
71'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Г. Манусос
61'
Желтая карточка
В. Сливка
43'
Желтая карточка
Н. Вергос
29'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Лазар Романич
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС Ламия
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Рубен Мартинес
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
12
Маттеос Мунтес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3-2-1-4
31
Шаранов
2
Василантонопулос
5
Дзанетопулос
23
Корнезос
14
Сливка
16
Бехарано
11
Нуньес
9
Романич
9
Манусос
9
Вергос
4
Горанов
4-1-2-1-2
28
Кечрида
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Робай
9
Кьяртанссон
9
Вергос
2
Симон
2
Симон
9
Вергос
16
Бехарано
8
Цандарис
8
Цандарис
16
Бехарано
11
Нуньес
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
11
Нуньес
9
Манусос
23
Цилулис
23
Цилулис
9
Манусос
28
Фридьоунссон
88
Айкономидис
88
Айкономидис
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
23
Коцопулос
23
Коцопулос
3
Эрлингмарк
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
ПАС Ламия
Атромитос
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Рубен Мартинес
ЦП
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Рубен Мартинес
ЦП
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
Остались в запасе
43
Яннис Салтас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ПАС Ламия - Атромитос
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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