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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС Ламия
ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 12 сентября 2022
ПАОК
12.09.2022, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
ПАС Ламия
43'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
90'
+14
Вторая желтая
Р. Боаки
90'
+11
Желтая карточка
Р. Боаки
90'
+7
Желтая карточка
Д. Симон
Желтая карточка
Ф. Соареш
90'
+1
83'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Д. Бехарано
Замена
М. Цаусис
️️️️
Виейринья
77'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
71'
68'
Замена
G. Marmentini
️️️️
С. Цилулис
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
63'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
63'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Бисесвар
62'
58'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Т. Де Винсенти
58'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Г. Манусос
Желтая карточка
Я. Куртич
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Г. Манусос
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Х. Нарей
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
ПАС Ламия
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
2
Лирацис
15
Ингасон
3
Кулиеракис
20
Виейринья
26
Дантас
27
Куртич
8
Аугусто
7
Нарей
7
Оливейра
21
Бисесвар
2-3-1-4
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
14
Сливка
23
Цилулис
4
Горанов
30
Де Винсенти
9
Манусос
8
Цандарис
20
Виейринья
14
Цаусис
14
Цаусис
20
Виейринья
21
Бисесвар
14
Живкович
14
Живкович
21
Бисесвар
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
30
Де Винсенти
11
Ашковски
11
Ашковски
30
Де Винсенти
9
Манусос
22
Боаки
22
Боаки
9
Манусос
23
Цилулис
19
19
23
Цилулис
16
Бехарано
8
Якумакис
8
Якумакис
16
Бехарано
Остались в запасе
ПАОК
ПАС Ламия
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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