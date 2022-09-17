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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 17 сентября 2022
Атромитос
17.09.2022, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
Желтая карточка
Л. Де Бок
82'
79'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
В. Сливка
Замена
Х. Муньис
️️️️
С. Фридьоунссон
79'
67'
Желтая карточка
С. Ашковски
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Клонаридис
62'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Кьяртанссон
62'
60'
Желтая карточка
Д. Бехарано
60'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Г. Манусос
59'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
2-2-5
28
Де Бок
28
Кечрида
30
Кюн
28
Фридьоунссон
14
Клонаридис
15
5
Хацисаяс
10
Гонсалес
9
Робай
2-3-1-4
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
14
Сливка
23
Цилулис
4
Горанов
8
Цандарис
30
Де Винсенти
9
Манусос
28
Фридьоунссон
10
Муньис
10
Муньис
28
Фридьоунссон
9
Кьяртанссон
7
Ротариу
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Цавидас
14
Клонаридис
9
Манусос
11
Ашковски
11
Ашковски
9
Манусос
14
Сливка
45
45
14
Сливка
30
Де Винсенти
8
Якумакис
8
Якумакис
30
Де Винсенти
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
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16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
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Чалов забил 5-й гол в сезоне
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