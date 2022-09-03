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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Астерас
ПАС Ламия - Астерас: обзор матча 03 сентября 2022
ПАС Ламия
03.09.2022, суббота, 17:45
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Астерас
90'
+3
Замена
Э. Жуканович
️️️️
Ф. Бертольо
Замена
G. Marmentini
️️️️
С. Цилулис
85'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Т. Де Винсенти
78'
Замена
Р. Боаки
️️️️
П. Якумакис
69'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
К. Нуньес
68'
63'
Замена
К. Сони
️️️️
М. Гардавски
46'
Замена
Х. Барралес
️️️️
А. Риера
46'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Домингес
46'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
А. Бенито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
2-3-1-4
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
14
Сливка
16
Бехарано
23
Цилулис
8
Якумакис
30
Де Винсенти
11
Нуньес
4
Горанов
2-4-1-3
1
Пападопулос
2
Кармона
24
Альварес
27
Станко
18
Бертольо
25
Гардавски
28
Домингес
23
Риера
18
Атьенца
19
Кастаньо
22
Бенито
30
Де Винсенти
11
Ашковски
11
Ашковски
30
Де Винсенти
8
Якумакис
22
Боаки
22
Боаки
8
Якумакис
11
Нуньес
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Нуньес
23
Цилулис
19
19
23
Цилулис
18
Бертольо
87
Жуканович
87
Жуканович
18
Бертольо
25
Гардавски
10
Сони
10
Сони
25
Гардавски
22
Бенито
7
Бартоло
7
Бартоло
22
Бенито
23
Риера
9
Барралес
9
Барралес
23
Риера
28
Домингес
7
Тилика
7
Тилика
28
Домингес
Остались в запасе
ПАС Ламия
Астерас
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС Ламия - Астерас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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