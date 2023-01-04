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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС Ламия
Астерас - ПАС Ламия: обзор матча 04 января 2023
Астерас
04.01.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
18'
Х. Мунафо
24'
Д. Адеджо (АГ)
31'
Х. Регис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАС Ламия
Замена
Д. Сантафе
️️️️
Х. Мунафо
86'
Желтая карточка
Х. Бартоло
84'
80'
Желтая карточка
Д. Симон
73'
Желтая карточка
Л. Романич
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Сито
67'
58'
Замена
Н. Вергос
️️️️
С. Цилулис
57'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
Х. Барралес
47'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
А. Риера
46'
46'
Замена
Л. Романич
️️️️
P. Giakoumakis
46'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
И. Горанов
46'
Замена
А. Дзанетопулос
️️️️
Д. Адеджо
ГОЛ! 3:0!
Х. Регис
Пас отдал
Сито
31'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Адеджо
24'
Желтая карточка
Х. Мунафо
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мунафо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
ПАС Ламия
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
4-2-3-1
1
Пападопулос
24
Альварес
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
17
Иглесиас
8
Мунафо
40
Сито
23
Риера
20
Регис
9
Барралес
3-2-2-3
1
Гаравелис
23
Корнезос
2
Симон
4
Адеджо
16
Бехарано
8
Цандарис
23
Цилулис
30
Де Винсенти
4
Горанов
8
9
Манусос
8
Мунафо
14
Сантафе
14
Сантафе
8
Мунафо
40
Сито
18
Бертольо
18
Бертольо
40
Сито
23
Риера
7
Бартоло
7
Бартоло
23
Риера
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
4
Горанов
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
4
Горанов
23
Цилулис
9
Вергос
9
Вергос
23
Цилулис
8
9
Романич
9
Романич
8
Остались в запасе
Астерас
ПАС Ламия
99
Антонис Цифцис
ВР
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Астерас - ПАС Ламия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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