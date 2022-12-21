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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС Ламия
АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 21 декабря 2022
АЕК
21.12.2022, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
67'
Т. ван Верт
88'
Л. Гарсия
90+4'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАС Ламия
ГОЛ! 3:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
Л. Рота
90'
+4
Желтая карточка
Й. Йонссон
90'
+3
Замена
Э. Христопулос
️️️️
Л. Гарсия
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гарсия
88'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
П. Манталос
87'
84'
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Нуньес
84'
Замена
Г. Сарамантас
️️️️
И. Горанов
72'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
В. Сливка
72'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Г. Манусос
68'
Желтая карточка
Б. Шаранов
Желтая карточка
Л. Рота
67'
ГОЛ! 1:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
П. Манталос
67'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Д. Шиманьски
62'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
58'
6'
Желтая карточка
Д. Бехарано
2'
Желтая карточка
Г. Манусос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
77
Spyros Skondras
ЦФ
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
30
Томас Де Винсенти
АП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
24
Митоглу
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
20
Манталос
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
2-2-2-3
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
14
Сливка
16
Бехарано
23
Цилулис
11
Нуньес
9
Манусос
4
Горанов
8
Цандарис
20
Манталос
6
Галанопулос
6
Галанопулос
20
Манталос
4
Шиманьски
9
ван Верт
9
ван Верт
4
Шиманьски
99
Гарсия
52
Христопулос
52
Христопулос
99
Гарсия
4
Горанов
3
Сарамантас
3
Сарамантас
4
Горанов
14
Сливка
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
14
Сливка
11
Нуньес
22
Боаки
22
Боаки
11
Нуньес
9
Манусос
8
Якумакис
8
Якумакис
9
Манусос
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
77
Spyros Skondras
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
77
Spyros Skondras
ЦФ
Остались в запасе
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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