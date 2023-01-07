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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАОК
ПАС Ламия - ПАОК: обзор матча 07 января 2023
ПАС Ламия
07.01.2023, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Завершен
ПАОК
13'
Н. Оливейра
27'
Т. Дантас
59'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ПАОК
80'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Э. Лирацис
80'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Т. Дантас
70'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
Замена
С. Цилулис
️️️️
Л. Романич
65'
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Живкович
Пас отдал
Э. Лирацис
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Т. Де Винсенти
59'
Замена
И. Горанов
️️️️
Д. Симон
46'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
45'
+6
Замена
Б. Шаранов
️️️️
А. Гаравелис
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дантас
Желтая карточка
К. Нуньес
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Х. Нарей
8'
Замена
Х. Нарей
️️️️
Т. Мург
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЦП
25
Теодорос Василакакис
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
7
Халед Нарей
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
4-2-2-2
1
Гаравелис
2
Василантонопулос
5
Дзанетопулос
23
Корнезос
2
Симон
8
Цандарис
16
Бехарано
11
Нуньес
30
Де Винсенти
9
Вергос
9
Романич
4-4-1-1
24
Котарски
2
Лирацис
15
Ингасон
37
Насберг
55
Соареш
26
Дантас
14
Живкович
99
Мург
8
Аугусто
45
Константелиас
7
Оливейра
1
Гаравелис
31
Шаранов
31
Шаранов
1
Гаравелис
30
Де Винсенти
11
Мартинес
11
Мартинес
30
Де Винсенти
9
Романич
23
Цилулис
23
Цилулис
9
Романич
2
Симон
4
Горанов
4
Горанов
2
Симон
2
Лирацис
25
Састре
25
Састре
2
Лирацис
26
Дантас
22
Соареш
22
Соареш
26
Дантас
99
Мург
7
Нарей
7
Нарей
99
Мург
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАОК
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
ЦП
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
ЦП
8
Petros Giakoumakis
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ПАС Ламия - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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