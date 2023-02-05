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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС Ламия
Панатинаикос - ПАС Ламия: обзор матча 05 февраля 2023
Панатинаикос
05.02.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
14'
Л. Кляйнхайзлер
90+2'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАС Ламия
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Бернард
90'
+2
83'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
82'
Замена
З. Тошич
️️️️
Л. Романич
Замена
Э. Цокай
️️️️
Д. Мансини
82'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
82'
Желтая карточка
З. Шарлия
81'
69'
Замена
К. Нуньес
️️️️
Р. Мартинес
66'
Красная карточка
К. Станко
62'
Замена
С. Цилулис
️️️️
С. Василантонопулос
Замена
С. Паласиос
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
61'
28'
Желтая карточка
Д. Симон
ГОЛ! 1:0!
Л. Кляйнхайзлер
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАС Ламия
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
9
Лазар Романич
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
27
Хуанкар
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ПАС Ламия
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
4-2-3-1
91
Бриноли
27
Пухач
4
Шенкевельд
31
Шарлия
13
Вагианнидис
22
Гнезда Черин
21
Перес
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
7
Иоаннидис
3-3-2-1
2
Симон
23
Корнезос
22
Павловец
2
Василантонопулос
27
Станко
23
Абанда
11
Мартинес
9
Романич
9
Вергос
7
Мансини
6
Цокай
6
Цокай
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
34
Паласиос
34
Паласиос
30
Кляйнхайзлер
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
11
Мартинес
11
Нуньес
11
Нуньес
11
Мартинес
2
Василантонопулос
23
Цилулис
23
Цилулис
2
Василантонопулос
9
Романич
18
Тошич
18
Тошич
9
Романич
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС Ламия
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Панатинаикос - ПАС Ламия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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