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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - АЕК
ПАС Ламия - АЕК: обзор матча 20 августа 2022
ПАС Ламия
20.08.2022, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 3
Завершен
АЕК
35'
С. Араухо
65'
С. Араухо
73'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - АЕК
89'
Замена
А. Франссон
️️️️
Н. Амрабат
89'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
С. Цубер
84'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
С. Араухо
83'
Замена
Л. Рота
️️️️
Д. Вида
76'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
О. Пинеда
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Т. Де Винсенти
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
О. Пинеда
Пас отдал
Д. Вида
65'
ГОЛ! 0:2!
С. Араухо
62'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Замена
Г. Манусос
️️️️
К. Провидакис
58'
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
49'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Араухо
Пенальти не реализован!
Т. Де Винсенти
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАС Ламия
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Panagiotis Anagnostopoulos
ЦП
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
10
Christos Giousis
ЦП
37
Ведад Радонья
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
2-2-1-5
2
Симон
5
Дзанетопулос
13
Генцоглу
14
Сливка
23
Цилулис
30
Де Винсенти
24
Провидакис
11
Нуньес
4
Горанов
1
Гаравелис
3-1-3-1-2
23
Станкович
28
Хаджусафи
33
Цавеллас
21
Вида
16
Йонссон
4
Шиманьски
20
Манталос
7
Цубер
25
Пинеда
21
Араухо
39
Амрабат
30
Де Винсенти
45
45
30
Де Винсенти
24
Провидакис
9
Манусос
9
Манусос
24
Провидакис
7
Цубер
5
Мохаммади
5
Мохаммади
7
Цубер
21
Вида
12
Рота
12
Рота
21
Вида
21
Араухо
24
Митоглу
24
Митоглу
21
Араухо
39
Амрабат
7
Франссон
7
Франссон
39
Амрабат
25
Пинеда
99
Гарсия
99
Гарсия
25
Пинеда
Остались в запасе
ПАС Ламия
АЕК
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Panagiotis Anagnostopoulos
ЦП
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
10
Christos Giousis
ЦП
37
Ведад Радонья
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
21
Nikolaos Tropoulos
ВР
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
88
Panagiotis Anagnostopoulos
ЦП
25
Теодорос Василакакис
ЦФ
34
Атанасиос Маргаритис
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
10
Christos Giousis
ЦП
37
Ведад Радонья
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ПАС Ламия - АЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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