Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панетоликос
ПАС Ламия - Панетоликос: обзор матча 13 ноября 2022
ПАС Ламия
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Панетоликос
12'
Т. Де Винсенти
7'
Н. Карелис
30'
Н. Карелис (П)
90+7'
Ж. Педру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Панетоликос
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Ж. Педру
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
Желтая карточка
G. Marmentini
84'
79'
Замена
С. Младен
️️️️
Х. Диас
Замена
G. Marmentini
️️️️
Т. Де Винсенти
76'
Замена
А. Караманос
️️️️
С. Цилулис
76'
75'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Н. Даго
Замена
П. Якумакис
️️️️
Р. Боаки
64'
Замена
С. Ашковски
️️️️
К. Нуньес
56'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Г. Манусос
56'
46'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Морси
32'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Карелис
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
28'
ГОЛ! 1:1!
Т. Де Винсенти
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Пас отдал
Х. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
20
Дейби Флорес
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Панетоликос
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
2-1-3-3
31
Шаранов
4
Адеджо
2
Симон
14
Сливка
11
Нуньес
30
Де Винсенти
23
Цилулис
8
Цандарис
4
Горанов
9
Манусос
3-2-2-4
2
Бакакис
4
Ларссон
13
Корнелиус
20
Флорес
17
Мартенссон
20
Диас
10
Даго
25
Морси
3
Хухумис
99
Анестис
80
Карелис
11
Нуньес
11
Ашковски
11
Ашковски
11
Нуньес
23
Цилулис
11
Караманос
11
Караманос
23
Цилулис
30
Де Винсенти
19
19
30
Де Винсенти
Боаки
8
Якумакис
8
Якумакис
Боаки
9
Манусос
22
Боаки
22
Боаки
9
Манусос
10
Даго
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
10
Даго
20
Диас
5
Младен
5
Младен
20
Диас
25
Морси
27
Шенгелия
27
Шенгелия
25
Морси
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панетоликос
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Остались в запасе
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС Ламия - Панетоликос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+