Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэниэл Поттс - статистика

Чарльтон
Завершил карьеру
13 апреля 1994 (32), Лондон
#15 | Защитник
173 см
Англия | США
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
26
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Ковентри
1 : 1
27.05.2023
Лутон Таун
112' - 120'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Лутон Таун
2 : 0
16.05.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
2 : 1
13.05.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лутон Таун
0 : 0
08.05.2023
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Блэкберн
1 : 1
01.05.2023
Лутон Таун
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
25.02.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лутон Таун
0 : 1
18.02.2023
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 1
15.02.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
21.01.2023
Лутон Таун
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
2 : 3
14.01.2023
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
01.01.2023
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
29.12.2022
Лутон Таун
1' - 76'
72'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лутон Таун
2 : 1
26.12.2022
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкпул
0 : 1
05.11.2022
Лутон Таун
1' - 19'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лутон Таун
0 : 0
01.11.2022
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
1 : 1
29.10.2022
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
4 : 0
23.10.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
0 : 1
18.10.2022
Лутон Таун
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
3 : 1
15.10.2022
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
0 : 0
08.10.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лутон Таун
3 : 3
04.10.2022
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
0 : 2
30.09.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лутон Таун
2 : 0
17.09.2022
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
2 : 2
14.09.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
1 : 2
03.09.2022
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
1 : 2
30.08.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
1 : 1
26.08.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 2
20.08.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
2 : 0
16.08.2022
Лутон Таун
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лутон Таун
0 : 1
13.08.2022
Престон
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бернли
1 : 1
06.08.2022
Лутон Таун
1' - 90'
5'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
0 : 0
30.07.2022
Бирмингем Сити
1' - 90'
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
4
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+