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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бернли
Лутон Таун - Бернли: обзор матча 18 февраля 2023
Лутон Таун
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
78'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Бернли
90'
+2
Замена
Л. Фостер
️️️️
А. Зарури
Вторая желтая
Т. Локьер
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Барнс
Желтая карточка
Г. Ошо
77'
Желтая карточка
Т. Локьер
77'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
М. Накамба
68'
61'
Замена
Витиньо
️️️️
Н. Телла
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
57'
54'
Замена
А. Зарури
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
35'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Замена
А. Даути
️️️️
К. Драме
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Скотт Твайн
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
3-4-1-2
34
Хорват
15
Локьер
4
Ошо
17
Белл
32
Бурк
6
Накамба
17
Мпанцу
16
Драме
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
4-4-1-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Тэйлор
18
Экдаль
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
23
Телла
35
Барнс
6
Накамба
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
6
Накамба
16
Драме
45
Даути
45
Даути
16
Драме
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
23
Телла
2
Витиньо
2
Витиньо
23
Телла
7
Гудмундссон
21
Зарури
21
Зарури
7
Гудмундссон
Зарури
9
Фостер
9
Фостер
Зарури
Остались в запасе
Лутон Таун
Бернли
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Лутон Таун - Бернли
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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