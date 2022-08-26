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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 26 августа 2022
Лутон Таун
26.08.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
10'
К. Моррис
53'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
Замена
Л. Берри
️️️️
Л. Фримен
86'
84'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
И. Ндиайе
83'
Замена
А. Ахмедходжич
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
75'
73'
Желтая карточка
И. Ндиайе
54'
Желтая карточка
О. МакБарни
53'
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Иган
15'
Желтая карточка
Д. Балдок
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
А. Белл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-3-2-2
34
Хорват
17
Белл
14
Бри
15
Локьер
15
Поттс
16
Кэмпбелл
32
Бурк
15
Фримен
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Бешам
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
9
МакБарни
15
Фримен
8
Берри
8
Берри
15
Фримен
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
30
Норрингтон-Дэвис
15
Ахмедходжич
15
Ахмедходжич
30
Норрингтон-Дэвис
7
Ндиайе
10
Брюстер
10
Брюстер
7
Ндиайе
Остались в запасе
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
30
Жордан Амисса
ВР
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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