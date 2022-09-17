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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкберн
Лутон Таун - Блэкберн: обзор матча 17 сентября 2022
Лутон Таун
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
58'
К. Моррис
67'
Р. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Блэкберн
Замена
Г. Ошо
️️️️
Д. Кларк
90'
+3
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Моррис
89'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Вудроу
75'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Х. Лэнсбери
75'
70'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Мортон
ГОЛ! 2:0!
Р. Бурк
67'
61'
Желтая карточка
К. Бриттан
Желтая карточка
Т. Локьер
61'
59'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Х. Картер
59'
Замена
Д. Херст
️️️️
Т. Долан
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
Д. Кларк
58'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Трэвис
Желтая карточка
К. Моррис
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
3-3-1-1-2
34
Хорват
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
32
Бурк
23
Лэнсбери
18
Кларк
12
Вудроу
9
Моррис
3-2-1-2-1
1
Камински
16
Уортон
17
Картер
27
Трэвис
4
Айяла
3
Пикеринг
23
Мортон
24
Долан
22
Бреретон
26
Хеджс
23
Лэнсбери
15
Фримен
15
Фримен
23
Лэнсбери
18
Кларк
4
Ошо
4
Ошо
18
Кларк
9
Моррис
44
Оньединма
44
Оньединма
9
Моррис
12
Вудроу
35
Джером
35
Джером
12
Вудроу
17
Картер
2
Бриттан
2
Бриттан
17
Картер
23
Мортон
6
Бакли
6
Бакли
23
Мортон
24
Долан
15
Херст
15
Херст
24
Долан
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкберн
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лутон Таун - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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