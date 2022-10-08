Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лутон Таун
Вест Бромвич - Лутон Таун: обзор матча 08 октября 2022
Вест Бромвич
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Лутон Таун
89'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Э. Адебайо
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
М. Филлипс
86'
85'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Х. Лэнсбери
Замена
К. Грант
️️️️
Б. Томас-Асанте
82'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. Диангана
82'
70'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
О. Йокушлу
59'
57'
Желтая карточка
С. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
4-1-4-1
1
Палмер
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
16
Келли
8
Ливермор
19
Диангана
17
Уоллес
5
Йокушлу
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
3-3-1-1-2
34
Хорват
15
Брэдли
17
Белл
14
Бри
15
Локьер
16
Кэмпбелл
15
Поттс
23
Лэнсбери
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
25
Филлипс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
25
Филлипс
19
Диангана
8
Свифт
8
Свифт
19
Диангана
23
Томас-Асанте
9
Грант
9
Грант
23
Томас-Асанте
9
Моррис
23
Корник
23
Корник
9
Моррис
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
45
Адебайо
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Адебайо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лутон Таун
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Стив Брюс
15
Люк Фримен
АП
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Вест Бромвич - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Лутон Таун
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+