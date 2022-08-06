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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Лутон Таун
Бернли - Лутон Таун: обзор матча 06 августа 2022
Бернли
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
51'
Д. Браунхилл
5'
Д. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Лутон Таун
Желтая карточка
Э. Барнс
89'
84'
Замена
М. Мейси
️️️️
Г. Ошо
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Костеллоу
82'
67'
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Кэмпбелл
66'
Желтая карточка
К. Моррис
66'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Л. Фримен
59'
Замена
К. Моррис
️️️️
Г. Корник
ГОЛ! 1:1!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Э. Барнс
51'
Замена
М. Бенсон
️️️️
С. Бастьен
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поттс
Пас отдал
Л. Фримен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-4-1-1
49
Мурич
18
Тэйлор
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
24
Каллен
22
Бастьен
11
Костеллоу
35
Барнс
3-3-2-2
34
Хорват
14
Бри
4
Ошо
17
Белл
15
Брэдли
16
Кэмпбелл
15
Поттс
18
Кларк
15
Фримен
45
Адебайо
23
Корник
22
Бастьен
14
Бенсон
14
Бенсон
22
Бастьен
11
Костеллоу
2
Витиньо
2
Витиньо
11
Костеллоу
4
Ошо
1
Мейси
1
Мейси
4
Ошо
16
Кэмпбелл
32
Бурк
32
Бурк
16
Кэмпбелл
23
Корник
9
Моррис
9
Моррис
23
Корник
15
Фримен
12
Вудроу
12
Вудроу
15
Фримен
Остались в запасе
Бернли
Лутон Таун
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
Остались в запасе
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Бернли - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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