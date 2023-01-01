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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун: обзор матча 01 января 2023
Хаддерсфилд Таун
01.01.2023, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лутон Таун
25'
Д. Холмс
43'
А. Белл
84'
Р. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
84'
Желтая карточка
Р. Бурк
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Бурк
Пас отдал
Д. Бри
83'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Холмс
73'
65'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Л. Уотсон
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
64'
Замена
Э. Камара
️️️️
Д. Касуму
64'
62'
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Даути
61'
Желтая карточка
Т. Локьер
58'
Желтая карточка
А. Даути
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Белл
Пас отдал
А. Кэмпбелл
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Хогг
38'
Желтая карточка
У. Бойл
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
Пас отдал
Д. Радони
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Кейси Петтит
ОП
8
Люк Берри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-4-1
21
Николлс
12
Лис
6
Хелик
12
Бойл
3
Руффельс
20
Кесслер-Хейден
6
Хогг
5
Радони
14
Холмс
18
Касуму
29
Роудс
4-2-1-1-2
34
Хорват
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
8
Уотсон
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
18
Касуму
22
Камара
22
Камара
18
Касуму
14
Холмс
94
Диарра
94
Диарра
14
Холмс
6
Хогг
42
Томас
42
Томас
6
Хогг
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
45
Даути
32
Бурк
32
Бурк
45
Даути
8
Уотсон
12
Вудроу
12
Вудроу
8
Уотсон
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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