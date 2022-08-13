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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Престон
Лутон Таун - Престон: обзор матча 13 августа 2022
Лутон Таун
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Престон
18'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Р. Ледсон
90'
+2
Замена
П. Бауэр
️️️️
Т. Пэррот
Замена
К. Джером
️️️️
А. Кэмпбелл
90'
+1
86'
Желтая карточка
Д. Джонсон
85'
Желтая карточка
Д. Стори
80'
Желтая карточка
Э. Хьюз
79'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Брауне
79'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Брэди
77'
Желтая карточка
Ф. Вудман
69'
Замена
Э. Риис
️️️️
А. Маккэнн
Замена
К. Вудроу
️️️️
Л. Фримен
63'
Замена
Э. Торп
️️️️
Д. Поттс
62'
39'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Поттс
Пас отдал
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-3-2-2
34
Хорват
17
Белл
14
Бри
15
Брэдли
15
Поттс
16
Кэмпбелл
32
Бурк
15
Фримен
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-5-1-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Брауне
11
Брэди
44
Поттс
19
Пэррот
15
Поттс
2
Торп
2
Торп
15
Поттс
15
Фримен
12
Вудроу
12
Вудроу
15
Фримен
16
Кэмпбелл
35
Джером
35
Джером
16
Кэмпбелл
19
Пэррот
5
Бауэр
5
Бауэр
19
Пэррот
8
Брауне
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Брауне
11
Брэди
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Брэди
8
Маккэнн
17
Риис
17
Риис
8
Маккэнн
Остались в запасе
Лутон Таун
Престон
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лутон Таун - Престон
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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